Лесные пожары на площади почти 400 га бушуют в ХМАО

04.07.19 13:03

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

4 июля. Interfax-Russia.ru - Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за последние сутки выросла почти в четыре раза, до 389 га, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в окружной базе авиационной и наземной охраны лесов в четверг.

"Действует два пожара - в Белоярском и Советском районе - на площади 389 га. Пожары тушатся силами базы", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной возгорания в Белоярском районе стала гроза, в Советском - действия местного населения.

Как сообщалось, 3 июля в ХМАО лес горел на трех участках общей площадью 104 га.

3-5 июля на западе ХМАО ожидается чрезвычайная пожароопасность в связи с 30-градусной жарой и грозами. Четвертый класс пожаропасности прогнозировался в Советском, Кондинском и Октябрьском районах.