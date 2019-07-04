Четыре мусорных свалки рекультивируют в Тульской области в 2019 году

04.07.19 13:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 июля. Interfax-Russia.ru - Тульская область направит в 2019 году из регионального бюджета 260 млн рублей на рекультивацию мусорных полигонов и ликвидацию стихийных свалок, сообщил глава региона Алексей Дюмин в ходе встречи с жителями города Ефремова.

"В этом году из регионального бюджета выделено 260 млн рублей на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, в том числе на рекультивацию четырех муниципальных свалок мусора", - цитирует слова Дюмина пресс-служба облправительства.

На встрече речь также зашла о тарифе на вывоз мусора. В Ефремове региональным оператором является ООО "МСК-НТ".

"Алексей Дюмин отметил, что в ближайшие два года запланировано создание новых инфраструктурных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Также губернатор подчеркнул, что тариф в регионе экономически обоснован, действует система скидок многодетным семьям", - говорится в сообщении.

С 1 января 2019 года начали работу два региональных оператора: ООО "Хартия" - в границах Тулы (в том числе Ленинского района), Щекинского и Киреевского районов, ООО "МСК-НТ" - на остальной территории региона.

Собираемость платежей за услугу по вывозу ТКО превышает 88%.

Ранее сообщалось, что два региональных оператора вложат 5,5 млрд рублей в переработку твердых коммунальных отходов в Тульской области. В частности, планируется построить производственно-технические комплексы в "Большой Туле" (2019-2020 годы) и Дубенском районе (2020 год), мусоросортировочные комплексы в Ефремове и Плавском районе (оба в 2019 году), мусороперегрузочные станции в Киреевском и Щекинском районах (оба в 2020 году).