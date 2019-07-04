Глава города Калач-на-Дону отправлен в отставку после критики главы региона

04.07.19 13:11

© РИА Новости. Руслан Кривобок

4 июля. Interfax-Russia.ru - Глава города Калач-на-Дону Владимир Кришталь отправлен в отставку после неплановой инспекции города губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации региона в четверг.

"Полномочия главы Калача-на-Дон досрочно прекращены решением Калачевской городской думы. И.о. назначен его заместитель Денис Сарычев", - сказал собеседник агентства.

На сайте главы Волгоградской области уточняется, что накануне Бочаров незапланированно заехал на стройплощадку и раскритиковал ход ремонтных работ в профессиональном училище N13 имени Штепо в Калаче-на-Дону. Объект находится в низкой степени готовности, а уже 1 сентября студенты должны приступить там к занятиям.

По данным администрации региона, строительство корпуса профучилища в Калаче-на-Дону было заморожено в 1998 году при 80% готовности здания. Было принято решение достроить объект до 1 сентября этого года.

Кроме того, согласно данным официального сайта главы Волгоградской области, губернатор счел справедливыми жалобы жителей Калача-на-Дону на загрязнение реки Гусихи строительным мусором. В водоем свалили мусор, оставшийся после сноса аварийного жилья.