Трутнев раскритиковал ход развития города Циолковский в Приамурье

04.07.19 13:15

© РИА Новости. Павел Львов

4 июля. Interfax-Russia.ru - Развитие города Циолковский, который строится в районе космодрома Восточный, идет с задержками, отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО - вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания в Благовещенске по вопросам развития Амурской области.

"Обсуждали (на совещании ИФ) развитие городов Свободный (рядом строится крупный газоперерабатывающий комплекс - ИФ) и Циолковский. По Свободному планы реализуются. Я хочу еще съездить посмотреть, но в целом больших задержек по объектам нет. По Циолковскому ситуация хуже. Развитие этого города должно осуществляться за счет программы Роскосмоса и там есть существенные задержки", - сказал зампред.

Трутнев отметил, что намерен обсудить этот вопрос в пятницу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Сегодня развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая у нас есть, а именно 30 тыс. человек (жителей города - ИФ), вызывает сомнения. Под эту программу была спланирована инфраструктура с большими затратами - более 50 млрд рублей. Эти планы требуют дополнительной проработки", - заметил в свою очередь губернатор Василий Орлов.

Как сообщалось, наукоград Циолковский строится рядом с бывшим военным городком (Углегорск), который был основан в 1961 году, в нем жили семьи военных ракетной дивизии, которая находилась в этом месте.

После начала строительства космодрома "Восточный" было принято решение о том, что персонал космодрома будет жить в Углегорске. Затем началось строительство города Циолковский. Новостройки и бывший военный поселок в итоге стали единым муниципальным образованием.

Закон о присвоении образованному в Амурской области городу наименования Циолковский президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2015 года.