Трутнев: Благовещенск получит статус "свободного порта" в ближайшие месяцы

04.07.19 13:20

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 июля. Interfax-Russia.ru - В ближайшие три месяца Благовещенск (Амурская область) может получить статус свободного порта, где будет действовать соответствующий льготный налоговый режим с преференциями.

"Решение можно считать принятым, сейчас вопрос в том, насколько быстро это коллеги успеют сделать. Думаю, что в течение двух, максимум трех месяцев, мы этот вопрос решим", - заявил по итогам совещания в Благовещенске полномочный представитель президента РФ в ДФО - вице-премьер Юрий Трутнев.

Как сообщалось, в марте текущего года власти Амурской области подали заявку в Минвостокразвития на распространение режима "свободного порта" на Благовещенск, рассчитывая стать пятым регионом в стране, где будет действовать льготный налоговый режим с преференциями.

В заявку от столицы Приамурья, которая находится на границе с КНР, вошли три инвестиционных проекта на сумму более 3 млрд рублей. По оценке властей региона, новая экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом значительно увеличит инвестиционный потенциал территории.

Якорным проектом в заявке названа трансграничная канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ (КНР), которую планируется построить к 2021 году. В проект также входит пассажирский терминал и комплекс беспошлинной торговли.

В заявку также попал проект соевого завода, который будет производить кормовой соевый шрот и гидратированное соевое масло. В планах производить до 68 тыс. тонн соевого шрота в год для центральной части России и 14 тыс. тонн соевого масла для поставок в Китай.

Третьим в списке потенциальных резидентов числится завод по выпуску изделий из газобетона. Компания готова поставлять на строительный рынок Амурской области и ближайших регионов до 100 тыс. кубометров в год.