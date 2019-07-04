|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.07.19 15:47
На главу "Автодора" Кельбаха завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД
"11 марта 2019 года Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ в отношении бывшего председателя правления Государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД",- сказал Куренной.
Между тем сам Кельбах в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что не знал о возбуждении в отношении него уголовного дела.
"Я не знаю. Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе", - сказал Кельбах.
Ранее в четверг генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что проверки Счетной палаты и прокуратуры выявили большое количество нарушений при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.
"Большой объём нарушений был поднят в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области, по ее результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело", - сказал Чайка в четверг в Счетной палате РФ.
При этом генпрокурор не назвал фамилии фигуранта дела.
В компании "Автодор" агентству "Интерфакс" подтвердили получение запроса от правоохранительных органов по уголовному делу, о расследовании которого в четверг объявил Юрий Чайка.
"Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании", - заявил "Интерфаксу" представитель "Автодора".
Госкомпания "Автодор" была заказчиком строительства со стороны государства. В процессе строительства превышались сроки и стоимость работ, в связи с чем в октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку строительства ЦКАД.
Сергей Кельбах возглавил правление госкомпании "Автодор" в декабре 2011 года, а в феврале 2019 года подал в отставку. Это произошло вскоре после проверки Счетной палаты и ее заключения о причинах срыва сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
В начале февраля 2019 года Счетная палата сообщала о нарушениях при строительстве ЦКАД, обнаруженных в ходе проверки. В частности речь шла о завышении стоимости принятых и оплаченных работ, а также неэффективном использовании ресурсов, созданных за счет средств федерального бюджета.
Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационные письма президенту РФ и в Минтранс России; представление - в ГК "Автодор"; обращение - в ФАС; отчет - в палаты Федерального Собрания, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
В марте Кельбах был назначен советником генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова по инвестиционным вопросам. В РЖД информацию о его связи с уголовным делом не комментируют.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket