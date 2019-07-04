На главу "Автодора" Кельбаха завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД

04.07.19 15:47

© РИА Новости. Максим Блинов

4 июля. Interfax-Russia.ru- Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной подтвердил "Интерфаксу", что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) расследуется в отношении экс-руководителя госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха.

"11 марта 2019 года Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ в отношении бывшего председателя правления Государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД",- сказал Куренной.

Между тем сам Кельбах в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что не знал о возбуждении в отношении него уголовного дела.

"Я не знаю. Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе", - сказал Кельбах.

Ранее в четверг генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что проверки Счетной палаты и прокуратуры выявили большое количество нарушений при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

"Большой объём нарушений был поднят в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области, по ее результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело", - сказал Чайка в четверг в Счетной палате РФ.

При этом генпрокурор не назвал фамилии фигуранта дела.

В компании "Автодор" агентству "Интерфакс" подтвердили получение запроса от правоохранительных органов по уголовному делу, о расследовании которого в четверг объявил Юрий Чайка.

"Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании", - заявил "Интерфаксу" представитель "Автодора".

Госкомпания "Автодор" была заказчиком строительства со стороны государства. В процессе строительства превышались сроки и стоимость работ, в связи с чем в октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку строительства ЦКАД.

Сергей Кельбах возглавил правление госкомпании "Автодор" в декабре 2011 года, а в феврале 2019 года подал в отставку. Это произошло вскоре после проверки Счетной палаты и ее заключения о причинах срыва сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

В начале февраля 2019 года Счетная палата сообщала о нарушениях при строительстве ЦКАД, обнаруженных в ходе проверки. В частности речь шла о завышении стоимости принятых и оплаченных работ, а также неэффективном использовании ресурсов, созданных за счет средств федерального бюджета.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационные письма президенту РФ и в Минтранс России; представление - в ГК "Автодор"; обращение - в ФАС; отчет - в палаты Федерального Собрания, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

В марте Кельбах был назначен советником генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова по инвестиционным вопросам. В РЖД информацию о его связи с уголовным делом не комментируют.