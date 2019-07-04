ЧП на подлодке: пожар в аккумуляторном отсеке стал причиной аварии в Баренцевом море
  
Недокомплект: "АвтоВАЗ" остановил производство из-за срыва поставок автокомпонентов
   
В беде не бросят: первые 7 тыс. подтопленцев Иркутской области получили матпомощь
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
04.07.19 15:47

На главу "Автодора" Кельбаха завели уголовное дело из-за строительства ЦКАД

© РИА Новости. Максим Блинов
4 июля. Interfax-Russia.ru- Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной подтвердил "Интерфаксу", что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) расследуется в отношении экс-руководителя госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха.

"11 марта 2019 года Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ в отношении бывшего председателя правления Государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД",- сказал Куренной.

Между тем сам Кельбах в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что не знал о возбуждении в отношении него уголовного дела.

"Я не знаю. Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе", - сказал Кельбах.

Ранее в четверг генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что проверки Счетной палаты и прокуратуры выявили большое количество нарушений при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

"Большой объём нарушений был поднят в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области, по ее результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело", - сказал Чайка в четверг в Счетной палате РФ.

При этом генпрокурор не назвал фамилии фигуранта дела.

В компании "Автодор" агентству "Интерфакс" подтвердили получение запроса от правоохранительных органов по уголовному делу, о расследовании которого в четверг объявил Юрий Чайка.

"Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании", - заявил "Интерфаксу" представитель "Автодора".

Госкомпания "Автодор" была заказчиком строительства со стороны государства. В процессе строительства превышались сроки и стоимость работ, в связи с чем в октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку строительства ЦКАД.

Сергей Кельбах возглавил правление госкомпании "Автодор" в декабре 2011 года, а в феврале 2019 года подал в отставку. Это произошло вскоре после проверки Счетной палаты и ее заключения о причинах срыва сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

В начале февраля 2019 года Счетная палата сообщала о нарушениях при строительстве ЦКАД, обнаруженных в ходе проверки. В частности речь шла о завышении стоимости принятых и оплаченных работ, а также неэффективном использовании ресурсов, созданных за счет средств федерального бюджета.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационные письма президенту РФ и в Минтранс России; представление - в ГК "Автодор"; обращение - в ФАС; отчет - в палаты Федерального Собрания, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

В марте Кельбах был назначен советником генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова по инвестиционным вопросам. В РЖД информацию о его связи с уголовным делом не комментируют.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.07.19 14:47
Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  04.07.19 12:03
Четыре зоны 5G заработают в Москве уже в этом году
.
  04.07.19 11:33
Собянин назвал выдумкой ухудшение экологии в крупных городах
.
  04.07.19 10:49
Российско-французское предприятие по переработке отходов строительства создадут в Москве
.
  03.07.19 17:54
Три сотрудника столичной полиции, в том числе врио замначальника ОМВД "Митино" задержаны по делу о взяточничестве
.
  03.07.19 16:25
Пранкер Вован, полный тезка маршала Жукова и десяток однофамильцев поборются на выборах в Мосгордуму
.
  03.07.19 14:10
Ространснадзор доложил Минтрансу о проблемах на погранконтроле во "Внуково"
.
  03.07.19 12:52
Сбербанк выдаст кредит на 39 млрд рублей на обновление СК "Олимпийский"
.
  03.07.19 12:48
В Москве пройдет международный фестиваль дрон-рейсинга
.
  03.07.19 12:36
В столичном поселке Северный в этом году будет построен спорткомплекс для занятий пятиборьем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket