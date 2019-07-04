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Росавтодор реконструирует в Башкирии 161 км федеральных трасс к 2024 году

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
4 июля. Interfax-Russia.ru - ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства" в рамках реализации комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры планирует к 2024 году реконструировать 161 км федеральных трасс, сообщает "Росавтодор".

"Такая планомерная поэтапная модернизация дорожной сети позволит максимально реализовать транзитный потенциал республики и соседних субъектов", - говорится в сообщении.

Среди реализуемых в настоящее время проектов - реконструкция участков автодороги М-5 "Урал" в Буздякском и Благоварском районах Башкирии.

В частности, речь идет о ремонте 15-километрового участка (км 1360 - км 1375), который предусматривает расширение проезжей части с двух до шести полос, а также строительство трех транспортных развязок: типа "клеверный лист" на пересечении с региональной автомобильной дорогой Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли и две развязки рамочного типа - на примыкании к поселку Сергеевка и пересечении с автодорогой Старые Богады - Буздяк, а также надземного пешеходного перехода возле н.п. Восточный.

Кроме того, продолжаются работы по расширению М-5 "Урал" в направлении Самары (км 1375 - км 1401) в Благоварском районе республики.

"В 2019 году (. . .) ФКУ Упрдор "Приуралье" начинает масштабные работы на четырех участках М-5 общей протяженностью 54 км близ г. Октябрьский, а также в Туймазинском и Уфимском районах", - отмечается в сообщении.

В настоящее время эти отрезки дорог работают в режиме перегрузки (до 24 тыс. автомобилей в сутки). Количество полос движения здесь планируется увеличить с двух до шести. Предполагается, что работы на первых 8 км завершатся в 2022 году (км 1336 - км 1344), проезд еще по двум участкам автодороги будет открыт годом позднее (км 1300 - км 1312, км 1480 - км 1494), еще 20 км (км 1280 - км 1300) планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

По данным Росавтодора, реконструкция коснется также 20 км автомобильной дороги М-7 "Волга" (с 1231 по 1251 км) в Дюртюлинском и Кушнаренковском районах. Проект предполагает доведение автомобильной дороги до параметров IБ технической категории с четырьмя полосами движения. Ожидается, что пропускная способность М-7 в пиковые периоды увеличится в два раза и составит 15,5 тыс. автомобилей в сутки.

Как сообщалось, Башкирия в 2019 году планирует направить на развитие дорожной отрасли более 30 млрд рублей.

ФКУ "Упрдор "Приуралье" выполняет функции заказчика-застройщика в отношении 1,777 тыс. км автодорог (в том числе М-7 "Волга", участок М-5 "Урал", Р-240 "Уфа - Оренбург"), 132 мостовых сооружений, 1,688 тыс. водопропускных труб в Башкирии, Татарстане, Оренбургской области.

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