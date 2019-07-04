Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21

04.07.19 15:08

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

4 июля. Interfax-Russia.ru - Количество погибших в результате сильного наводнения в Иркутской области выросло до 21, сообщил "Интерфаксу" представитель комиссии по ЧС, работающей в городе Тулуне.

"Есть информация о 21 погибшем. Пока это все", - сказал он.

Между тем сотрудники полиции установили местонахождение 23 человек, числившихся как без вести пропавшие в зоне затопления в Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"По мере проведения комплекса розыскных мероприятий выясняется, например, что несколько рыбаков, уплывших на лодке по реке, во время паводка вовремя сошли на берег. Некоторые покинули затопленные дома и ожидали помощи у реки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зоне паводка пропало 15 человек.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Сибирь" в ГУ МВД по региону, "полиция каждый день ведет поиски и находит кого-либо живым".

Как сообщалось ранее, с 25 июля в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживает 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

Во время наводнения погибло 20 человек.

По данным на утро четверга, в 16 населенных пунктах двух районов Иркутской области остаются подтопленными. Вода стоит в 2,7 тыс. домах, где проживает 6,3 тыс. жителей.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.