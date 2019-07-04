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Вынесли приговор по делу о халатности во время "новогоднего" ЧП на трассе Оренбург-Орск

© РИА Новости. Владимир Федоренко
4 июля. Interfax-Russia.ru - Медногорский городской суд Оренбургской области в четверг вынес приговор по делу о халатности, допущенной в период ликвидации чрезвычайной ситуации на автодороге Оренбург-Орск в 2016 году, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в прокуратуре региона.

На скамье подсудимых оказались главы города Медногорска Дмитрий Садовенко и его первый заместитель Андрей Дручинин, обвиняемые по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку), а также бывший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Есин, обвиняемый в халатности.

"Суд приговорил экс-сотрудника МЧС к 1,5 годам, а первого заместителя главы Медногорска - к двум годам условно. Глава муниципального образования судом оправдан", - сообщил собеседник агентства.

Приговор суда в законную силу не вступил. После получения мотивированного текста приговора прокуратура даст оценку его законности и обоснованности.

В ночь на 3 января 2016 года из-за сильного ветра и метели была перекрыта трасса Р-336 "Оренбург-Орск" со 170-го по 260-й км, в снежном плену в районе села Кидрясово оказались десятки машин с людьми. С места затора были эвакуированы 84 человека. Один человек погиб, сойдя с трассы и потеряв ориентиры. Еще более 10 человек были госпитализированы.

Начальнику ГУ МЧС РФ по Оренбургской области Петру Иванову было предъявлено обвинение по факту халатности, допущенной в период ликвидации ЧС. Однако затем дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

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