Более 2 тыс. бойцов ВДВ десантируются в Крыму в рамках учений

04.07.19 14:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 июля. Interfax-Russia.ru - Воздушно-десантные войска (ВДВ) и военно-транспортная авиация проведут 11 июля совместное учение, которое предполагает десантирование в Крыму более 2 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"От Воздушно-десантных войск в учении принимает участие более 2 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения. От Военно-транспортной авиации к учению будет привлечено около 40 самолетов Ил-76", - говорится в сообщении.

"11 июля на аэродромах вылета "Иваново" и "Ульяновск" военнослужащие ВДВ загрузятся в самолеты Ил-76, после чего совершат перелет в назначенные районы и выполнят практическое десантирование с малых высот (600-900 метров) на полигоне "Опук" (Крым)", - сообщили в Минобороны РФ.

Особенностью учений станет выполнение экипажами военно-транспортной авиации десантирования двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом с интервалами в 100 метров, отмечается в сообщении.

"В завершении тактического эпизода подразделения ВДВ отработают захват объектов условного противника на земле, а экипажи Ил-76 выполнят имитацию посадки "по-афгански" на полевой аэродром на полигоне. Летчики выполнят заход на посадку с максимальным градиентом", - сообщили в Минобороны.