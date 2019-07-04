Медведев рассказал о преимуществах электронных трудовых книжек

04.07.19 14:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер Дмитрий Медведев заявил, что законопроект об электронных трудовых книжках сделает документооборот в сфере труда более удобным и дешевым для работодателей и застрахует россиян от потери "бумажных" документов.

"Преимущества очевидны, включая снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек. Тут экономию по-разному считают, но в любом случае это сотни миллионов рублей. Не говоря уже о том, что само по себе существование трудовой книжки в бумаге может создать проблемы для своего владельца", - сказал Медведев в ходе заседания правительства в подмосковных Горках в четверг.

По словам премьера, проблемы возникают, если вдруг трудовая книжка оказывается утраченной: нужно создавать ее копию, искать потерянную информацию из всех источников.

"Восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы. А в электронном виде, естественно, все это должно резервироваться и сохраняться", - сказал Медведев.

Он напомнил, что законопроект коснется около 60 млн работников и приблизительно 8,5 млн хозяйствующих субъектов в России. Поэтому, отметил председатель правительства, переход будет плавным - у работника останется право сохранить "бумажную" трудовую книжку вместе с ее цифровым аналогом.

Ранее сообщалось, что правительство на заседании в четверг рассмотрит пакет законопроектов об электронных трудовых книжках. Как ожидается, кабинет министров его одобрит и в ближайшее время внесет в Госдуму, чтобы парламент мог принять поправки до конца года.