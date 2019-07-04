Порядка 300 км дорог построят в Сочи в рамках нацпроекта к 2025г

04.07.19 14:31

© РИА Новости. Виталий Тимкив

4 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи активизируют реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов журналистам в четверг.

"Сочинская агломерация по строительству дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" - это каждый год построить по 85 км дорог", - сказал Пахомов.

Он отметил, что к 2025 году в Сочи построят порядка 300 км дорог.

" В течение 6 лет ежегодно будет освоено 830 млн руб. За этот период к нормативам будет приведено 85% муниципальных дорог", - отметил градоначальник.

При этом он подчеркнул, что "безопасность и комфорт граждан, в том числе и отдыхающих, зависит от (качества - ИФ) дорог".

В Сочи с 3 по 5 июля проводится 5 международный форум" Инновации в дорожном строительстве".