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04.07.19 14:31
Порядка 300 км дорог построят в Сочи в рамках нацпроекта к 2025г
"Сочинская агломерация по строительству дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" - это каждый год построить по 85 км дорог", - сказал Пахомов.
Он отметил, что к 2025 году в Сочи построят порядка 300 км дорог.
" В течение 6 лет ежегодно будет освоено 830 млн руб. За этот период к нормативам будет приведено 85% муниципальных дорог", - отметил градоначальник.
При этом он подчеркнул, что "безопасность и комфорт граждан, в том числе и отдыхающих, зависит от (качества - ИФ) дорог".
В Сочи с 3 по 5 июля проводится 5 международный форум" Инновации в дорожном строительстве".
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