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Депутаты от "СР" предложили отменить понижающие коэффициенты на экспорт нефти

© РИА Новости. Евгений Одиноков
4 июля. Interfax-Russia.ru - Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект об отмене понижающих коэффициентов на экспорт нефти и нефтепродуктов и возврате к механизму взимания пошлин, который существовал до начала "налогового маневра".

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке напоминается, что с 1 января 2019 года правительство установило пониженный коэффициент на экспорт нефти и нефтепродуктов в размере 0,833, с 2020 года - 0,667, с 2021 года - 0,5, с 2022 года - 0,333, с 2023 года - 0,167, а с 2024 года пошлина обнуляется. Депутаты предлагают отменить данные понижающие коэффициенты и вернуться к практике расчета экспортной пошлины, которая существовала до "налогового маневра".

"Таким образом, настоящий проект федерального закона создает рыночные механизмы, являющиеся оптимальными, прозрачными и понятными в сложившейся ситуации, направленные на стабилизацию цен на топливо на розничном внутреннем рынке. Кроме того, принятие настоящего проекта федерального закона повлечет увеличение доходов федерального бюджета за счет увеличения объема поступающих от сбора вывозных таможенных пошлин средств", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Налоговый маневр" предполагает постепенное уменьшение экспортной пошлины на нефть вплоть до ее обнуления за шесть лет при одновременном повышении НДПИ.

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