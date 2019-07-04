Сахалинцы требуют снизить пенсионный возраст "для северян"

04.07.19 14:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 июля. Interfax-Russia.ru - Санкционированный митинг под лозунгами "Мы не хотим работать до гроба", "Мы против пенсионного геноцида" прошел в четверг вечером в Южно-Сахалинске на площади возле областного Дома правительства.

Собравшиеся отметили, что средний размер пенсий на Сахалине сегодня ниже прожиточного минимума, а "это уровень физического выживания в регионе с высокими ценами на все".

Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали от федеральной власти снизить возраст выхода на пенсию для "северян": для мужчин - с нынешних 60 лет до 58 лет, для женщин - с 55 лет до 53 лет.

В числе требований митингующих - вернуть полуторное исчисление трудового стажа для расчета пенсий "северянам" и "северные коэффициенты" исчисления зарплат и пенсий, действовавших до 2001 года.

По мнению участников акции, Сахалинской облдуме нужно объединиться с законодателями дальневосточных и северных регионов страны и внести общую законодательную инициативу в Госдуму по возврату "северных льгот", утративших свое действие с 2001 года.

Участники митинга отметили, что доходы областного бюджета позволяют местным властям ввести доплаты к пенсиям на уровне выплат, которые осуществляются сегодня пенсионерам в Москве и Санкт-Петербурге. По их мнению, эти доплаты должны осуществляться для пенсионеров с трудовым стажем от 20 лет и в размере от 5 тыс. рублей и выше (в зависимости от трудового стажа) ежемесячно.

В резолюции митингующие также потребовали от областной власти снизить стандарты для пенсионеров и малоимущих жителей региона по коммунальным платежам, ввести социальные карты для пенсионеров на продукты питания и установить круглогодичный бесплатный проезд в автотранспорте для школьников.

Собравшиеся также выступили против действующего муниципального фильтра на выборах губернаторов и в очередной раз потребовали от областной власти вернуть прямые выборы мэров муниципалитетов. Кроме того, они выразили свою солидарность участникам экологического протеста в Шиесе Архангельской области.

Митинг, организованный инициативной группой граждан, и собравший сахалинцев разного возраста, прошел в течение двух часов без инцидентов.

В четверг в ряде районов островного региона прошли одиночные пикеты с плакатами "Сахалин против повышения пенсионного возраста".