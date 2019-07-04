Правительство проработает вопрос о маркировке напитков из виноматериалов

04.07.19 14:52

© РИА Новости. Виталий Тимкив

4 июля. Interfax-Russia.ru - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручит проработать вопрос о необходимости маркировки продукции из виноматериалов, чтобы отличать ее от вина, сделанного из винограда.

"В связи с обсуждением двух законопроектов о внесении изменений в налоговый кодекс было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручения о необходимости проработать вопрос о маркировке продукции виноделия, сделанную из виноматериалов, чтобы ее можно было отличать от продукции, сделанной из винограда", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания кабмина в четверг.

"Соответствующее поручение Медведева будет в протоколе заседания", - отметили в пресс-службе правительства.

Оператором системы маркировки, которая работает в России, является ЦРПТ. Это совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

В настоящее время в РФ маркируются меховые изделия, обувь, сигареты, лекарства, а также в рамках пилотных проектов - духи и туалетная вода, отдельные предметы одежды, фотоаппараты, шин.

Первой категорией пищевых продуктов и напитков, которая будет маркироваться, станут молочные продукты - эксперимент по их маркировке начнется 15 июля. Кроме того, Роспотребнадзор предлагает маркировать минеральную воду, поскольку на этом рынке велика доля контрафакта.

В качестве меры для борьбы с контрафактом на винном рынке также обсуждалось введение минимальных розничных цен на винные напитки. Предложение о введении таких цен прозвучало на совещании, которое 10 июня провел вице-премьер Алексей Гордеев. Минсельхоз его поддержал. Винным напитком является алкогольная продукция, содержащая не менее 50% виноматериалов.