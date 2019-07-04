Кокорина и Мамаева этапировали в колонию - ФСИН

04.07.19 14:53

© РИА Новости. Илья Питалев

4 июля. Interfax-Russia.ru - Осужденные футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев и их двое сообщников отправлены из Москвы в колонию для отбывания наказания, сообщил представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

"Сегодня осужденные убыли к месту отбывания наказания", - сказал Цыганков в пятницу "Интерфаксу".

Он не уточнил, в какое именно учреждение этапируют осужденных.

На минувшей неделе заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил журналистам, что Кокорин, Мамаев и еще двое осужденных по делу о драках в Москве будут отбывать наказание в одной колонии.

"Директором Службы принято решение направить всех четверых осужденных в одну колонию, если они сами не будут возражать", - сказал Максименко.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Александр Кокорин был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признают вину частично. С октября 2018 года они находятся под стражей.