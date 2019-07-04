Владимирская область получит 4,7 млрд руб. на расселение аварийного жилья

04.07.19 14:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 июля. Interfax-Russia.ru - Владимирская область в 2019-2024 году получит из федерального бюджета 4,7 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В том числе, в текущем году на эти цели предусмотрено 390,15 млн рублей.

Средства выделены на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период до 1 января 2017 года. В области насчитывается 329 таких домов, в которых проживает 7 тыс. человек, площадь жилых помещений составляет 119 тыс. кв. метров.

Владимирская область первой из регионов ЦФО подала заявку на получение денежных средств в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ, отмечает пресс-служба.

Наибольшая доля многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, находится в Гусь-Хрустальном (29,3 тыс. кв. метров), Струнино (14,2 тыс. кв. метров), Киржаче (11,7 тыс. кв. метров) и Собинке (10,9 тыс. кв. метров). В областном центре по состоянию на 1 января 2017 года признано аварийными всего 35 многоквартирных домов общей площадью 7 тыс. кв. метров.

В 2019 году для области установлен минимальный показатель переселения граждан за весь период программы: необходимо расселить 90 человек из жилых помещений площадью 1,6 тыс. кв. метров. Основной объем переселения предусмотрен на последующие годы.

По состоянию на 1 июля 2019 года показатель по расселяемой площади выполнен на 100%, расселено 39 жилых помещений площадью 1,6 тыс. кв. метров: в Струнино - 10 помещений, в Киржаче - 8, в Лакинске и Карабаново - по 6, в Великодворском - 5, в Красной Горбатке - 3 и в Муроме - 1.

Вместе с тем, 162 аварийных дома в 29 муниципальных образованиях области не вошли в федеральный проект, так как они были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года. В связи с этим губернатор Владимир Сипягин принял решение ежегодно дополнительно выделять средства из областного бюджета на расселение таких домов. За 6 лет на эти цели планируется направить 1 млрд рублей.

Объемы финансирования муниципальных образований в рамках областной программы переселения аварийных домов, признанных таковыми посте 1 января 2017 года, определяются в зависимости от площади аварийного жилья, расположенного на территории муниципального образования. Так, в текущем году из областного бюджета городу Владимиру дополнительно выделено 7,48 млн рублей, Гусь-Хрустальному - 10,6 млн рублей, Струнино - 5,9 млн рублей, Вязникам - 7,2 млн рублей.

Кроме того, в этом году в Собинке будет построен новый дом, в который переедут жители двух аварийных "собинских казарм". Средства из областного бюджета в размере 51 млн рублей были выделены по распоряжению губернатора, вместе с долей муниципального бюджета общая сумма составила 54 млн рублей.