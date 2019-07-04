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В беде не бросят: первые 7 тыс. подтопленцев Иркутской области получили матпомощь
 
 
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04.07.19 15:01

Власти Иркутской области выплатили по 1 млн рублей первым семьям погибших от наводнения

© РИА Новости. Кирилл Шипицин
4 июля. Interfax-Russia.ru - Первые четыре семьи, у которых погибли родственники во время наводнения в Иркутской области, получили по 1 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Это единовременное пособие, которое выплачивается из средств федерального бюджета. Поручение проводить выплаты в кратчайшие сроки во время совещания в Братске дал глава государства Владимир Путин", - говорится в сообщении.

Как поясняется в пресс-релизе, право на получение этих средств в равных долях имеют члены семьи погибшего (родители, супруги, дети).

"Сегодня три выплаты было сделано в Нижнеудинском районе, одна - в Тулуне. На данный момент в списках погибших во время наводнения в Иркутской области числится 21 человек", - говорится в сообщении.

В регионе также идет выплата единовременной материальной помощи, размер которой составляет 10 тыс. рублей. Её уже получили 14,2 тыс. человек. До конца дня эти средства получат ещё 3,3 тыс. пострадавших. Всего же на данный момент на получение этой выплаты подано 18,8 тыс. заявлений, уточняет пресс-служба.

По последним данным, в регионе остаются подтопленными 16 населенных пунктов, в которых проживают около 6,4 тыс. человек. Всего за период паводков были подтоплены 103 населенных пункта в шести районах Иркутской области.

В настоящее время часть пострадавших находится в пунктах временного размещения.

По данным пресс-службы, губернатор региона Сергей Левченко дал поручение региональным профильным службам подготовить совместный график по перемещению людей из пунктов временного размещения в места более длительного проживания.

"Пункты временного размещения находятся в школах, а их к 1 сентября нужно отремонтировать и подготовить к учебному году. Тем более, школы будут перегружены, так как часть их попала в зону затопления. До завтрашнего вечера прошу подготовить такой график по каждому ПВР", - цитирует Левченко пресс-служба.

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