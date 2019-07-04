Кокорин и Мамаев подадут на УДО

04.07.19 15:50

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 июля. Interfax-Russia.ru - Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные по делу о драках и отправленные к месту отбытия наказания, попросят об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, заявили "Интерфаксу" адвокаты спортсменов.

"Как только Павел поступит к месту отбытия наказания, так мы сразу и подадим (ходатайство об УДО - ИФ). Все основания для применения условно-досрочного освобождения имеются, тем более, что у Павла есть благодарность (от ФСИН за участие и помощь в проведении футбольного матча в следственном изоляторе - ИФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Бушманов, защищающий Павла Мамаева.

"Будем, но не сразу. Про УДО рано говорить: колония должна убедиться, что они встали на путь исправления", - заявил, в свою очередь, агентству адвокат Александра Кокорина - Андрей Ромашов.

Оба защитника сообщили "Интерфаксу", что спортсмены этапированы для отбытия наказания в Белгородскую область.

Адвокат Бушманов уточнил, что из Москвы они были отправлены утром в среду.