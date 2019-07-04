Косаток и белух выпустят в местах отлова

04.07.19 16:57

Фото с сайта ВНИРО

4 июля. Interfax-Russia.ru - Единственным способом выпуска косаток и белух из бухты Средняя Приморского края станет их транспортировка к месту отлова, выпуска в самой бухте не будет, заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"Сегодня мы считаем, что нет другого варианта, кроме того, что нами использовался. Операция прошла успешно, на сегодняшний момент мы понимаем, как надо транспортировать животных, и в следующий раз мы будем доставлять их так же", - сказал Колончин в четверг на пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.

Он напомнил, что консилиум рассматривал три варианта выпуска животных. Один из вариантов - выпуск в месте содержания, однако был риск того, что животные, которые стали за время содержания ручными, могли не уйти в открытое море и приплыть к пляжу, чтобы просить еды.

"Рассматривалось только два пути - доставка млекопитающих в те места, где они были выловлены - либо по морю, либо обычным транспортом", - добавил Колончин.

Также он уточнил, что во время операции была создана санитарная зона, так как учёные не знали, как морские млекопитающие будут реагировать на транспортировку.

Как сообщалось, 27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.