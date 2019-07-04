Скидка за детей: государство погасит часть ипотеки многодетным семьям
  
ЧП на подлодке: пожар в аккумуляторном отсеке стал причиной аварии в Баренцевом море
   
В беде не бросят: первые 7 тыс. подтопленцев Иркутской области получили матпомощь
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
04.07.19 16:58

Косаток и белух будут выпускать на волю в местах отлова

© РИА Новости. Пресс-служба ВНИРО
4 июля. Interfax-Russia.ru - Единственным способом выпуска косаток и белух из бухты Средняя Приморского края станет их транспортировка к месту отлова, выпуска в самой бухте не будет, заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"Сегодня мы считаем, что нет другого варианта, кроме того, что нами использовался. Операция прошла успешно, на сегодняшний момент мы понимаем, как надо транспортировать животных, и в следующий раз мы будем доставлять их так же", - сказал Колончин в четверг на пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.

Он напомнил, что консилиум рассматривал три варианта выпуска животных. Один из вариантов - выпуск в месте содержания, однако был риск того, что животные, которые стали за время содержания ручными, могли не уйти в открытое море и приплыть к пляжу, чтобы просить еды.

"Рассматривалось только два пути - доставка млекопитающих в те места, где они были выловлены - либо по морю, либо обычным транспортом", - добавил Колончин.

Также он уточнил, что во время операции была создана санитарная зона, так как учёные не знали, как морские млекопитающие будут реагировать на транспортировку.

Как сообщалось, 27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.07.19 14:47
Полковнику ФСБ Черкалину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве
.
  04.07.19 12:03
Четыре зоны 5G заработают в Москве уже в этом году
.
  04.07.19 11:33
Собянин назвал выдумкой ухудшение экологии в крупных городах
.
  04.07.19 10:49
Российско-французское предприятие по переработке отходов строительства создадут в Москве
.
  03.07.19 17:54
Три сотрудника столичной полиции, в том числе врио замначальника ОМВД "Митино" задержаны по делу о взяточничестве
.
  03.07.19 16:25
Пранкер Вован, полный тезка маршала Жукова и десяток однофамильцев поборются на выборах в Мосгордуму
.
  03.07.19 14:10
Ространснадзор доложил Минтрансу о проблемах на погранконтроле во "Внуково"
.
  03.07.19 12:52
Сбербанк выдаст кредит на 39 млрд рублей на обновление СК "Олимпийский"
.
  03.07.19 12:48
В Москве пройдет международный фестиваль дрон-рейсинга
.
  03.07.19 12:36
В столичном поселке Северный в этом году будет построен спорткомплекс для занятий пятиборьем


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket