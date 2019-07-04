Экс-главе "Автодора" Кельбаху вменяют злоупотребление полномочиями на 2 млрд рублей – СКР

04.07.19 17:24

© РИА Новости. Илья Питалев

4 июля. Interfax-Russia.ru- Бывший председатель правления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах подозревается в злоупотреблении в 2015 году полномочиями, повлекшем причинение ущерба государству в размере более 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы СКР, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По данным следствия, Кельбах, занимая должность председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги", в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО "Кольцевая магистраль" комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей в АО "Газпромбанк" и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО "Крокус Интернешнл" в размере 2 млрд рублей.

"Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога) в 2014-2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных в 2014 году с АО "Крокус Интернешнл" на строительство пускового комплекса №1 и с ООО "Кольцевая магистраль" на строительство пускового комплекса №5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, отмечают в СК, Кельбахом как руководителем ГК "Автодор" необоснованно приняты и оплачены в адрес ОАО "Союздорпроект" за счет средств субсидии на реализацию проекта строительства ЦКАД работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД в сумме 132,6 млн рублей, что не было предусмотрено федеральной целевой программой.

"В настоящее время проводится предварительное следствие, направленное на сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе на выявление иных нарушений со стороны Кельбаха", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в четверг генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что проверки Счетной палаты и прокуратуры выявили большое количество нарушений при строительстве ЦКАД, по факту которых возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Проверку контрактов, заключенных на строительство Центральной кольцевой автодороги, прокурорам получил президент РФ Владимир Путин. Проверочные мероприятия проводились совместно со Счетной палатой РФ.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил "Интерфаксу", что уголовное дело расследуется в отношении экс-руководителя "Автодора" Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД.

Между тем сам Кельбах в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что не знал о возбуждении в отношении него уголовного дела. "Я не знаю. Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе", - сказал Кельбах.

Госкомпания "Автодор" была заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. В процессе строительства превышались сроки и стоимость работ, в связи с чем в октябре 2018 года президент Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку строительства. Кельбах был освобожден от должности председателя правления "Автодора" в феврале этого года.

В отчете о проверке Счетная палата указала на низкое качество проектирования, недостатки в организации работ и привлечения инвесторов, завышение стоимости принятых и оплаченных работ.

По данным СП, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла "от 0% до 66%", что не позволит завершить работы ранее второго квартала 2021 года. По паспорту проекта ЦКАД строительство дороги должно завершиться в декабре 2019 года.

Материалы проверки были направлены президенту, а отчет о ней - в Генпрокуратуру и Следственный комитет.