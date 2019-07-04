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04.07.19 17:16
Матвиенко предложила подумать о запрете смартфонов в школах
"Наверно, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?" - сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в четверг.
Она отметила, что "директора школ не будут брать такую ответственность".
"Просьба все аспекты внимательно посмотреть", - заявила спикер СФ.
"Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках - будет ребенок учиться? Нет", - уверена Матвиенко.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение месяца создаст рабочую группу о порядке пользования телефонами в школах.
Матвиенко попросила Попову успеть "к началу учебного года принять необходимые решения".
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