Матвиенко предложила подумать о запрете смартфонов в школах

04.07.19 17:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

4 июля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор обещает в течение месяца создать рабочую группу по порядку использования мобильных в школах.

"Наверно, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах. Потому что нет условий хранения. Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?" - сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в четверг.

Она отметила, что "директора школ не будут брать такую ответственность".

"Просьба все аспекты внимательно посмотреть", - заявила спикер СФ.

"Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках - будет ребенок учиться? Нет", - уверена Матвиенко.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение месяца создаст рабочую группу о порядке пользования телефонами в школах.

Матвиенко попросила Попову успеть "к началу учебного года принять необходимые решения".