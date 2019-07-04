Россия и Чехия сохранят авиарейсы в нынешних объемах до конца лета

04.07.19 18:44

© РИА Новости. Нина Зотина

4 июля. Interfax-Russia.ru - Авиавласти Чехии и РФ договорились сохранить авиасообщение между странами в существующих объемах как минимум до конца лета, следует из сообщения чешского министерства транспорта.

"Министерства транспорта Чешской республики и Российской Федерации согласились на сохранение существующего состояния воздушного движения. К концу лета они продолжат переговоры, чтобы обсудить структуру дальнейшего сотрудничества на будущий период", - говорится в сообщении регулятора.

Решение принято во избежание "снижения комфорта пассажиров" в высокий летний сезон, отмечает чешский Минтранс.

В минувший вторник российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Чехию, поскольку авиавласти этой страны аннулировали разрешения на полеты. Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для нацперевозчика Czech Airlines. К вечеру того же дня РФ и Чехия договорились о возобновлении рейсов, но только до 7 июля.