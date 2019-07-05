Извержение Ключевского вулкана началось на Камчатке

05.07.19 04:35

© РИА Новости. Евгений Нескромный

5 июля. Interfax-Russia.ru - Извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии - Ключевского началось на Камчатке, сообщает в пятницу пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия. Началось извержение вулкана, над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы", - приводятся в сообщении слова директора ИВиС ДВО РАН Алексея Озерова.

Озеров добавил, что в ночные часы можно видеть свечение над кратером Ключевского.

"Пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяженные пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана", - сказал ученый.