Более 1,5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники задействованы на учениях мотострелков в Приморье

05.07.19 04:42

© РИА Новости. Саид Царнаев

5 июля. Interfax-Russia.ru - Масштабное двустороннее учение мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) с боевой стрельбой прошло в Приморье на полигоне "Сергеевский", сообщила в пятницу пресс-служба ВВО.

"Всего в учении было задействовано порядка 1,5 тыс. военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и БПМ-2", - говорится в сообщении.

Для мотострелков смоделирована максимально реалистичная тактическая обстановка, характерная для современных боевых действий, в ходе этапа боевой стрельбы действовать пришлось в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия.