Более 20 человек, считавшиеся пропавшими в зоне паводка в Иркутской области, найдены живыми

05.07.19 04:48

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

5 июля. Interfax-Russia.ru - Полиция и сотрудники МЧС установили местонахождение 24 человек, пропавших во время сильного наводнения на северо-западе Иркутской области, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Найдены живыми 24 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести. Количество погибших осталось прежним - 21 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала паводков за медпомощью обратились 2,2 тыс. человек, из них 338 человек госпитализированы.

МЧС эвакуировало из зоны паводка 2 тыс. человек (из них 447 детей), которые сейчас находятся в 39 пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось, что, по данным на четверг, без вести пропавшими в зоне паводка считались 14 человек.