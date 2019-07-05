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05.07.19 04:52
Иркутский губернатор ввел новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Как поясняется, документ определяет размеры компенсаций из-за гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы "из расчета 4,5 тыс. рублей на 1 сотку, но не более 45 тыс. рублей, 50 тыс. рублей за 1 корову".
Кроме этого, власти готовы выплатить 25 тыс. рублей за утрату молодняка крупного рогатого скота (но не более 500 тыс. рублей), за утрату свиней, овец, коз назначена выплата в 5 тыс. рублей (но не более 25 тыс. рублей).
"Эти средства позволят людям приобрести овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье. Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета", - цитирует Левченко его пресс-служба.
Как уточнила пресс-служба, это новый вид компенсации для пострадавших от паводка.
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