Иркутский губернатор ввел новый вид компенсации для пострадавших от паводка

05.07.19 04:52

© РИА Новости. Антон Денисов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, согласно которому отдельные категории граждан, пострадавших в результате наводнения, получат дополнительные денежные выплаты, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.

Как поясняется, документ определяет размеры компенсаций из-за гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы "из расчета 4,5 тыс. рублей на 1 сотку, но не более 45 тыс. рублей, 50 тыс. рублей за 1 корову".

Кроме этого, власти готовы выплатить 25 тыс. рублей за утрату молодняка крупного рогатого скота (но не более 500 тыс. рублей), за утрату свиней, овец, коз назначена выплата в 5 тыс. рублей (но не более 25 тыс. рублей).

"Эти средства позволят людям приобрести овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье. Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета", - цитирует Левченко его пресс-служба.

Как уточнила пресс-служба, это новый вид компенсации для пострадавших от паводка.