Энергетики за сутки вернули свет 5 тыс. жителям Иркутской области, оставшимся без электричества из-за паводка

05.07.19 04:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 июля. Interfax-Russia.ru - Число жителей Иркутской области, оставшихся без электроэнергии из-за паводка, по данным на начало пятницы, составляет 2,9 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 11 населенных пунктах Нижнеудинского, Чунского и Тулунского районов - около 2,92 тыс. человек, социально значимые объекты - 21 единица. Мощность отключенных потребителей - 3,87 МВт", - говорится в сообщении.

Больше всего отключенных от света потребителей сейчас находится в Тулуне - 1,98 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что, по данным на утро четверга, электроэнергии не было у 7,9 тыс. человек. Таким образом, за сутки число жителей Иркутской области, лишенных света, из-за паводка, снизилось в 2,7 раза.

К восстановлению энергосетей привлечены 20 бригад специалистов "Облкоммунэнерго" и "Иркутской электросетевой компании".