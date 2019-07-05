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05.07.19 04:59
Энергетики за сутки вернули свет 5 тыс. жителям Иркутской области, оставшимся без электричества из-за паводка
"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в 11 населенных пунктах Нижнеудинского, Чунского и Тулунского районов - около 2,92 тыс. человек, социально значимые объекты - 21 единица. Мощность отключенных потребителей - 3,87 МВт", - говорится в сообщении.
Больше всего отключенных от света потребителей сейчас находится в Тулуне - 1,98 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что, по данным на утро четверга, электроэнергии не было у 7,9 тыс. человек. Таким образом, за сутки число жителей Иркутской области, лишенных света, из-за паводка, снизилось в 2,7 раза.
К восстановлению энергосетей привлечены 20 бригад специалистов "Облкоммунэнерго" и "Иркутской электросетевой компании".
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