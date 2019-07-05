Память погибших в Баренцевом море моряков-подводников почтили на Камчатке

05.07.19 06:16

© РИА Новости. Макс Ветров

5 июля. Interfax-Russia.ru - На главной базе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) - Вилючинске (Камчатский край) прошла траурная церемония в память о моряках-подводниках, погибших 1 июля при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает в пятницу пресс-служба ТОФ.

"Жизнь троих моряков - капитана 2 ранга Александра Авдонина, капитана 3 ранга Владимира Сухиничева и капитана-лейтенанта Михаила Дубкова в разное время была связана с Камчаткой и Подводными силами ТОФ", - говорится в сообщении.

У памятника погибшим морякам-подводникам состоялся митинг, в котором приняли участие командование и личный состав подводных сил ТОФ, представители администрации города, православной епархии, ветераны, школьники и члены всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Участники митинга почтили память погибших моряков-подводников минутой молчания и возложили цветы к монументу. Юнармейцы и школьники зажгли 14 "свечей памяти".

Отдание воинских почестей продолжилось в бухте Крашенинникова, где временно исполняющий обязанности командующего Подводными силами ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев совместно с главой Вилючинского городского округа Виталием Ланиным и архиепископом Петропавловским и Камчатским Феодором возложили на воду венок и цветы.