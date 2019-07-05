Пострадавшие от паводка в красноярском Канске жители получат по 50 тыс. руб. компенсации

05.07.19 07:07

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Красноярского края Александр Усс дал поручение правительству региона предусмотреть для жителей Канска, чье имущество пострадало во время паводка, максимальный размер компенсации из краевого резервного фонда, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Необходимо выплатить пострадавшим максимальную сумму - по 50 тыс. руб. вне зависимости от степени утраты имущества. Положенные оценочные процедуры и прием заявлений требуется провести в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении со ссылкой на главу региона.

По словам Усса, этот же принцип стоит применить при работе с людьми, пострадавшими от паводков в других районах края.

По данным мэрии Канска, материальная помощь может потребоваться примерно 130 пострадавшим семьям - это порядка 350-400 человек.

Отмечается, что согласно краевому законодательству пострадавшие в чрезвычайной ситуации получают единовременную выплату из краевого резервного фонда в размере от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Кроме того, для пострадавших предусмотрена единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией по 10 тыс. руб.

Также региональный Минсельхоз рассматривает возможность возмещения убытков гражданам, потерявшим урожай из-за паводков. Такая помощь обычно оказывается в виде сельхозпродукции, либо в денежном выражении.