Работой Медведева на посту премьер-министра недовольны 62% россиян

05.07.19 08:35

© РИА Новости. Михаил Климентьев

5 июля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин пользуется большой поддержкой у населения, его деятельность в качестве главы государства одобряют 68% россиян, противоположного мнения придерживается 31% респондентов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам опроса, довольны 36% респондентов, недовольны 62%, деятельность кабинета министров при этом одобряют 43% участников опроса, не одобряют - 55%.

Социологи "Левада-центра" указывают, что количество россиян, считающих, что страна развивается в неправильном направлении, остается высоким (41%) и ненамного уступает тем, кто придерживается обратного мнения и доволен курсом движения государства (48%).

Деятельность Госдумы, по данным исследования, положительно оценивают 38% респондентов, отрицательно - 59%.

По данным опроса, одобрение деятельности мэра Москвы Сергея Собянина достигло максимального показателя с начала года - 63%. Не одобряют работу столичного градоначальника наименьшее в текущем году количество респондентов - 34%.

Опрос был проведён 27 июня - 4 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1608 респондентов в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.