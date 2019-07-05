Кассирша, укравшая более 20 млн рублей из банка в Башкирии, задержана в Казани

05.07.19 08:37

© РИА Новости. Илья Питалев

5 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали кассиршу банка из Башкирии, скрывавшуюся в Казани после кражи более 20 млн. рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками Управления ФСБ по Республике Башкортостан и МВД по Республике Татарстан установлено местонахождение подозреваемой в совершении хищения денежных средств из кассы одного из банков города Салавата", - сказала Волк.

По её словам, 27 мая в полицию обратился представитель банка, который сообщил, что из кассы пропали более 20 млн. рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка - кассира, 1983 года рождения", - добавила Волк.

Однако вскоре полицейские выяснили, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась.

"В отношении нее Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Судом обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде ареста",- сообщила представитель МВД.

Волк сказала, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани.

"Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств", - подчеркнула официальный представитель МВД.