Подпольные "банкиры" осуждены в Перми за обналичивание свыше $29 млн

05.07.19 08:39

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

5 июля. Interfax-Russia.ru - Мотовилихинский райсуд Перми вынес обвинительные приговоры участникам преступной группы, которые незаконно перевели на зарубежные счета более $29 млн, сообщается в пресс-релизе Главного управления МВД по региону.

Суд установил, что с января по ноябрь 2014 года с помощью поддельных документов подсудимые перевели на банковские счета нерезидентов свыше $29 млн.

В разных регионах России они находили лиц, которые заинтересованы в незаконном обналичивании денег со счетов компаний. "За вознаграждение в размере определенного процента от суммы они проводили различные банковские операции. Нелегальный доход превысил 20 млн рублей", - отмечает управление.

Деятельность подпольных финансистов была пресечена в 2016 году, предварительное расследование длилось два года. В рамках уголовного дела оперативники провели ряд обысков и выемок на территории Пермского края, Новосибирской, Московской и Свердловской областях. В основу обвинения легли 103 тома уголовного дела.

Суд признал пятерых подсудимых виновными по ч. 2, 3 ст. 193.1 (перевод денег на счета нерезидентов с использованием поддельных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Троим из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 8,5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Еще две участницы организованной группы освобождены от наказания в виде лишения свободы в связи с амнистией. Их суд оштрафовал на 370 тыс. рублей и 400 тыс. рублей.

"Ранее с еще двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Приговор суда о признании их виновными уже вступило в законную силу. Им назначено наказание в виде 3,5 и 4,5 лет лишения свободы со штрафом", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в пресс-релизе.