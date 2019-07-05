Крупнейшая омская научная библиотека им. Пушкина оцифрует 1 тыс. 650 книжных памятников

05.07.19 08:42

© РИА Новости. Павел Лисицын

5 июля. Interfax-Russia.ru - Омская государственная научная библиотека им. А.С. Пушкина к 2024 году проведет оцифровку книжных памятников по нацпроекту "Культура".

Всего в цифровой формат переведут 1 тыс. 650 книжных памятников регионального уровня и ежегодно будут оцифровывать еще по 200 экземпляров для последующей передачи их в Национальную электронную библиотеку. Работа над 140 книгами уже завершена.

"Одна из задач оцифровки - это сохранение того книжного наследия, которое есть в фондах библиотеки, иными словами - страховая функция", - приводятся в сообщении слова заместителя директора библиотеки им. А.С. Пушкина Алексея Сорокина.

Оцифровкой своего фонда библиотека им. А.С. Пушкина занимается много лет, однако, благодаря национальному проекту, разместить архив на общедоступном ресурсе Национальной электронной библиотеки.

В общей сложности в фондах омской библиотеки находится около 3 тыс. книжных памятников регионального, федерального и мирового значения. Самое старое издание - "Пролог" 1638 года.

В рамках федерального проекта "Цифровая культура" в Омской области будет создано три виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Также до 2024 года будет создано шесть мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам музеев для получения информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.