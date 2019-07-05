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05.07.19 09:09

Сельсоветы Хабаровского края могут лишиться полномочий, на которые не хватает денег

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
5 июля. Interfax-Russia.ru - Хабаровский край изучает вопрос сокращения или полной отмены ряда полномочий, переданных сельским поселениям, на исполнение которых у местных органов власти нет денег, заявил председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

"В этом году мы начали работу по пересмотру перечня вопросов местного значения, дополнительно закрепленных за сельскими поселениями краевым законом. В марте текущего года законом края перечень указанных полномочий по инициативе отдельных поселений края был сокращен с 12 до 10. Сейчас ведется работа по изучению вопроса о возможности дальнейшего сокращения перечня или полной его отмены", - сказал Луговской в ходе выездного заседания комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, прошедшего в Хабаровске в пятницу.

При этом одним из главных вопросов при передаче полномочий является финансовый.

"Финансовое обеспечение полномочий должно быть решено, иначе мы рискуем потерять доверие наших граждан к органам местного самоуправления. Эти вопросы постоянно в сфере нашей деятельности", - подчеркнул спикер.

Говоря о совершенствовании законодательства, которое регулирует деятельность местных органов власти, Луговской назвал предстоящее в крае изменение порядка избрания глав муниципальных районов.

"Действующее краевое законодательство установило, что главы муниципальных районов в крае избираются представительным органов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Однако в текущем году к нам поступило несколько предложений от муниципальных образований края и от губернатора об изменении этого порядка. Сейчас мы идем по пути перехода на систему муниципальных выборов, но перед принятием краевого закона хотим дать всем районам края возможность еще раз выразить своем мнение по данному вопросу", - добавил председатель думы.

Кроме того, по словам Луговского, с 2018 года идет работа по введению института старост сельского населенного пункта.

"В марте текущего года проблемы правового регулирования материально-технического обеспечения деятельности старосты сельского населенного пункта стали предметом обсуждения на заседании общего собрания Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". По ее итогам было принято обращение к председателю Госдумы о закреплении в федеральном законе № 131-ФЗ положения о том, что материально-техническое обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта осуществляется за счет местного бюджета", - отметил спикер.

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