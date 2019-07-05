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05.07.19 09:14

Цена на авиабилеты для жителей Охотского района в Хабаровском крае снизилась более чем в пять раз

© РИА Новости. Игорь Зарембо
5 июля. Interfax-Russia.ru - Жители Охотского района Хабаровского края с 15 июля смогут купить субсидированные билеты до Хабаровска за 4,5 тыс. руб. вместо 25 тыс., как было ранее, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Сергей Фургал.

"Согласно распоряжению главы региона, с 1 июля цена авиабилета для взрослых составит 4,5 тыс. руб., для детей от двух до 12 лет - 3 тыс. руб. За год разрешается по этой стоимости приобрести четыре билета по маршруту Хабаровск-Охотск или Охотск-Хабаровск. Продажи начнутся уже с 15 июля. Субсидироваться программа будет за счет средств краевого бюджета, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время, билет из Хабаровска до Охотска и обратно обходится в 25 тыс. руб., что сопоставимо со стоимостью перелета Хабаровск-Москва-Хабаровск.

По данным пресс-службы, для оформления льготного перелета необходимо проживать в районе не менее года и иметь прописку, либо предоставить справку из районной администрации о постоянном фактическом проживании на территории муниципалитета.

Приобрести билеты можно в трех кассах "Хабаровских авиалиний". Две из них расположены в Хабаровске, одна - в Охотске. Воздушных судов для выполнения рейсов достаточно, при необходимости количество самолетов на маршруте будет увеличено.

"Для реализации льготной программы, региональным министерством информационных технологий и связи разработана специальная система. Она необходима для правильного оформления билетов, а также соблюдения порядка по их приобретению", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, с 2020 года планируется распространить льготную программу и на другие населенные пункты на севере края.

Как сообщалось, работа по повышению транспортной доступности отдаленных северных территорий Дальнего Востока ведется в рамках поручений президента России Владимира Путина. Кроме того, предложения жителей края по снижению стоимости авиабилетов вошли в проект Национальной программы развития Дальнего Востока.

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