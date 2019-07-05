Приамурье получит порядка 560 млн руб. на переселение граждан из аварийного жилья

05.07.19 09:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 июля. Interfax-Russia.ru - Амурская область в рамках новой федеральной программы по сокращению аварийного жилищного фонда получит около 560 млн руб., сообщает региональное правительство.

Средства поступят на реализацию первого этапа федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (2019-2020 годы). Планируется, что новые квартиры получат более 550 жителей Приамурья, проживающих в аварийном жилье общей площадью 12,3 тыс. кв. м.

"На реализацию проекта планируется направить 558 млн руб., из которых 541 млн руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 17 млн руб. - областной бюджет", - говорится в сообщении.

Жилье для новоселов будет приобретаться как на первичном, так и на вторичном рынках. Одним из условий переселения станет заселение в жилье, равноценное по площади аварийному.

"Новая программа по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в Амурской области - это, по сути, продолжение предыдущей программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Она будет способствовать снижению социальной напряженности, улучшению демографической ситуации, развитию строительной отрасли субъекта", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Сергея Гордеева.

К непригодным для проживания помещениям отнесено жилье в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Программа позволит в 2019-2025 годах улучшить условия жизни более 6 тыс. жителей Амурской области в 22 муниципальных образованиях.