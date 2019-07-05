В зоне наводнения под Иркутском 3,5 тыс. домов непригодны для проживания

05.07.19 09:24

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

5 июля. Interfax-Russia.ru - Специально созданные комиссии к утру пятницы обследовали 4,5 тыс. домов, попавших в зону наводнения в Иркутской области, сообщил журналистам председатель правительства региона Руслан Болотов.

"Из 4,5 тыс. домов 3,5 тыс. непригодны для проживания", - сказал он.

По словам Болотова, в Тулуне сейчас работают представители Минстроя РФ во главе с первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонидом Ставицким. Министерство готовит доклад для правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

"Предстоит решить, какое жилье подлежит восстановлению, а где нужно строить новое",- сказал Болотов.

Он уточнил, что в наиболее пострадавшем от разлива реки городе Тулуне начинает работать тяжелая техника (бульдозеры, погрузчики), которым предстоит расчищать улицы города.

В свою очередь, министр социального развития региона Владимир Родионов пояснил, что к утру пятницы 16,5 тыс. пострадавших получили единовременную материальную помощь по 10 тыс. руб. Сейчас в общей сложности в списке на этот вид выплаты стоят 21,76 тыс. человек.

"Сегодня мы также начинаем выплату компенсаций по 50 тыс. и 100 тыс. за частичную или полную утрату имущества", - добавил Родионов.

Ранее сообщалось, что с 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области, 10,15 тыс. домов, где проживали 32,95 тыс. человек. Больше всего он коснулся Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов, где из берегов вышли реки.

По данным на утро пятницы, единственным затопленным населенным пунктом, где сохраняется большое подтопление, является город Тулун. Там подтоплены 1,9 тыс. домов, где проживают 5,72 тыс. человек.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд руб.