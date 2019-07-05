У прокуратуры нет претензий к иркутским метеорологам, предупреждавшим о наводнении

05.07.19 09:28

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 июля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура не нашла нарушений в работе Иркутского гидрометцентра, информировавшего власти о наступлении паводка, говорится на сайте региональной прокуратуры.

"Сообщения об опасных метеорологических явлениях заблаговременно и ежедневно передавались, начиная с 23 июня, в дежурные службы правительства Иркутской области, управление МЧС России по Иркутской области, а также в единые дежурные диспетчерские службы и в органы местного самоуправления районов, где впоследствии произошли наводнения в результате паводков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки прогнозирования подобных опасных природных явлений научно обоснованы и составляют от 36 до 72 часов, гидрологических явлений допускаются от 20 до 68 часов.

Вместе с тем, как отмечается, главы Тулуна и Тулунского района, города Нижнеудинска несвоевременно оповестили население о наводнении. Им прокуратура внесла представления.

"Кроме того, будет поставлен вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области, 10,15 тыс. домов, где проживали 32,95 тыс. человек. Больше всего он коснулся Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и Чунского районов, где из берегов вышли реки.

По данным на утро пятницы, единственным населенным пунктом, где сохраняется большое подтопление, является город Тулун. Там паводок затронул 1,9 тыс. домов, где проживают 5,72 тыс. человек.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд руб.