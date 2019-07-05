К 100-летию основания концлагеря в Андрониковом монастыре откроют мемориал

05.07.19 09:46

© РИА Новости. Сергей Пятаков

5 июля. Interfax-Russia.ru - Мемориал национальной памяти на месте массовых расстрелов 1919-1922 гг откроют в некрополе Андроникова монастыря к 100-летию со дня основания здесь концлагеря.

"В первые годы советской власти здесь был устроен Андрониковский концлагерь, где часто без следствия и суда людей расстреливали прямо у монастырской стены. Дом моей прабабушки стоял недалеко от этого места на берегу реки Яузы, но в то время об этом ничего не было известно, потому что все делалось тайно, под покровом ночи, и только теперь, при исследовании документов и проведении археологических раскопок, стали доподлино известны факты этих страшных злодеяний. Это должно стать известно", - рассказал "Интерфаксу" автор мемориала, народный художник России Салават Щербаков.

В свою очередь, глава движения "Возрождение Спасо-Андроникова монастыря" Сергей Карнаухов отметил, что мемориал способен стать одним из центральных символов столицы, где горожане получат возможность отдать дань памяти героям Куликовской битвы, воинам, павшим в Северной войне, героям Отечественной войны 1812 года, жертвам эпидемии чумы 1771-1773 годов и сотням представителей дворянских родов России, составляющих "славный пантеон строителей и защитников российского государства".

100-летие основания лагеря в Андрониковом монастыре отмечается в этом году. В июле начнутся памятные мероприятия, которые будут проходить до конца года.