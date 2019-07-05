Членам забайкальской банды предъявлено обвинение в убийстве порядка 10 человек в 90-е годы

05.07.19 10:16

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 июля. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Забайкальскому краю предъявило обвинение в убийствах шестерым членам преступной группы, которые действовали на территории Москвы и Читинской области в 1993-1999 годы, сообщает пресс-служба СКР.

"Членам преступной группировки инкриминируется совершение убийств не менее десяти человек, совершенных в 1995-1999 годах, в том числе пяти человек в Читинской области, остальных - в Москве", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по пп. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц), а также пп. "з, н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах группой лиц).

В состав преступной группы изначально входило не менее 10 человек, но в отношении четырех участников группировки уголовное преследование прекратили в связи с их смертью. Трое из них были убиты в ходе криминальных разборок.

Возглавлял группировку руководитель предприятия, занимавшегося организаций грузоперевозок на одном из московских вокзалов. Пользуясь авторитетом в криминальном мире, обвиняемый фактически контролировал большую часть грузоперевозок на нескольких московских вокзалах.

Остальные участники группировки выполняли различные функции - один, так называемый киллер, занимался непосредственно убийствами, а другие помимо соучастия в убийствах находили оружие, транспорт, скрывали следы убийств. Для перевозки оружия использовались в частности и железнодорожные транспортные компании.

На вооружении группировки имелись автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет Макарова, пистолет-пулемет "Кедр", пистолет "Вальтер" и другое оружие.

Активная деятельность ОПГ прекратилась в 1999 году после того, как ее лидер был осужден за имущественное преступление.

Убийства выявили в ходе совместной работы следователей СКР и сотрудников 6 отдела управления уголовного розыска регионального УМВД.

Шестерых обвиняемых арестовали, следователи выявляют другие факты их преступной деятельности.