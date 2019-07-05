|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.07.19 10:31
Эксперт: заготовку и переработку дикоросов необходимо на 5-7 лет освободить от налогов
"Союз против любого налогообложения физических лиц, собирающих дикоросы как для себя, так и для реализации. Это люди, которые в тайге "кормят" комаров и гнус, в дождь и жару собирая дикоросы. Тем более, что для жителей таёжных деревень зачастую это единственный доход", - заявил Рудаков "Интерфаксу".
По его словам, налогообложение может начинаться на заготовительном пункте, закупщик может платить разумный налог. "Но я сторонник того, чтобы ввести мораторий на налогообложение лет на 5-7, пока отрасль вырастет и окрепнет", - добавил он.
Рудаков отметил, что Союз на протяжении нескольких лет "работал над тем, чтобы курирующим заготовку и переработку дикоросов ведомством был Минсельхоз, чтобы хозяйствующие субъекты отрасли могли наравне с сельхозпредприятиями получать финансирование, господдержку и льготный режим налогообложения, в том числе 10% НДС". "Это позволит увеличить объемы заготовки и, соответственно, производства готовой продукции и экспорта", - отметил он.
Как заявил глава Союза, в настоящее время единственным законным вариантом заготовки дикоросов для бизнеса является долгосрочная аренда лесных участков. "Эта процедура длительная и дорогая. Она не всегда по карману малому бизнесу, - сказал Рудаков. - Есть вариант закупки у населения излишков, заготовленных для собственных нужд, но при этом всегда есть риск отнесения таких сделок к незаконному предпринимательству".
Вместе с тем глава Союза отметил, что вопросы регулирования этой сферы "никак не отразятся на тех, кто собирает ягоды и грибы для себя".
Как подчеркнул Рудаков, для нормального функционирования этой сферы необходимо решить и много других важных вопросов. В частности, необходимо создать общероссийский реестр заготовителей, переработчиков и продавцов дикоросов, в том числе на экспорт. Причём, отметил он, потенциал прироста экспорта дикоросов и продукции на их основе к 2024 году оценивается в $1 млрд.
"Прежде всего, для актуализации информации о запасах дикоросов и возможностях их извлечения из природы необходимо провести мероприятия по таксационному учету во всех регионах РФ, - сказал он. - Отрасли также необходимы специальный закон, снятие тарифных и нетарифных барьеров во внешней торговле. Кроме того, нужен единый бренд и консолидированное продвижение продукции".
По его словам, Союз принял решение до 1 августа этого года внести в Минсельхоз и РЭЦ предложения по созданию единого бренда российских дикоросов для их консолидированного продвижения не только на российском, но и на зарубежных рынках.
Как считает Рудаков, большие возможности предоставляет закон об органике, который вступает в силу с 2020 года. "В связи с этим мы планируем изучить систему аккредитации экспертов для формирования аккредитованного центра по сертификации органических продуктов и продукции дикоросов в соответствии с мировыми системами сертификации, - сказал он. - Речь идёт о создании в РФ единой органической системы сертификации дикоросов".
Как сообщалось, Минсельхоз разработал проект постановления правительства, в соответствии с которым ему предлагается передать полномочия в сфере регулирования деятельности по заготовке, переработке и хранению дикорастущего сырья и лекарственных растений. Это позволит "обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки", заявило ведомство накануне. Речь, в частности, идёт о предоставлении заготовителям и переработчикам льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов по ставке до 5%.
По данным Минсельхоза, запасы дикорастущего сырья в РФ составляют порядка 8,5 млн тонн в год. При этом они используются всего на 6%.
"Введение каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами не планируется", - подчёркивал Минсельхоз.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket