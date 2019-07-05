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05.07.19 10:31

Эксперт: заготовку и переработку дикоросов необходимо на 5-7 лет освободить от налогов

© РИА Новости. Александр Кряжев
5 июля. Interfax-Russia.ru - Системе заготовки и переработки дикоросов необходим мораторий на налогообложение на 5-7 лет. На тех же, кто собирает "дары леса" для заготовительных компаний, налоги вообще вводить не следует, считает президент Союза переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.

"Союз против любого налогообложения физических лиц, собирающих дикоросы как для себя, так и для реализации. Это люди, которые в тайге "кормят" комаров и гнус, в дождь и жару собирая дикоросы. Тем более, что для жителей таёжных деревень зачастую это единственный доход", - заявил Рудаков "Интерфаксу".

По его словам, налогообложение может начинаться на заготовительном пункте, закупщик может платить разумный налог. "Но я сторонник того, чтобы ввести мораторий на налогообложение лет на 5-7, пока отрасль вырастет и окрепнет", - добавил он.

Рудаков отметил, что Союз на протяжении нескольких лет "работал над тем, чтобы курирующим заготовку и переработку дикоросов ведомством был Минсельхоз, чтобы хозяйствующие субъекты отрасли могли наравне с сельхозпредприятиями получать финансирование, господдержку и льготный режим налогообложения, в том числе 10% НДС". "Это позволит увеличить объемы заготовки и, соответственно, производства готовой продукции и экспорта", - отметил он.

Как заявил глава Союза, в настоящее время единственным законным вариантом заготовки дикоросов для бизнеса является долгосрочная аренда лесных участков. "Эта процедура длительная и дорогая. Она не всегда по карману малому бизнесу, - сказал Рудаков. - Есть вариант закупки у населения излишков, заготовленных для собственных нужд, но при этом всегда есть риск отнесения таких сделок к незаконному предпринимательству".

Вместе с тем глава Союза отметил, что вопросы регулирования этой сферы "никак не отразятся на тех, кто собирает ягоды и грибы для себя".

Как подчеркнул Рудаков, для нормального функционирования этой сферы необходимо решить и много других важных вопросов. В частности, необходимо создать общероссийский реестр заготовителей, переработчиков и продавцов дикоросов, в том числе на экспорт. Причём, отметил он, потенциал прироста экспорта дикоросов и продукции на их основе к 2024 году оценивается в $1 млрд.

"Прежде всего, для актуализации информации о запасах дикоросов и возможностях их извлечения из природы необходимо провести мероприятия по таксационному учету во всех регионах РФ, - сказал он. - Отрасли также необходимы специальный закон, снятие тарифных и нетарифных барьеров во внешней торговле. Кроме того, нужен единый бренд и консолидированное продвижение продукции".

По его словам, Союз принял решение до 1 августа этого года внести в Минсельхоз и РЭЦ предложения по созданию единого бренда российских дикоросов для их консолидированного продвижения не только на российском, но и на зарубежных рынках.

Как считает Рудаков, большие возможности предоставляет закон об органике, который вступает в силу с 2020 года. "В связи с этим мы планируем изучить систему аккредитации экспертов для формирования аккредитованного центра по сертификации органических продуктов и продукции дикоросов в соответствии с мировыми системами сертификации, - сказал он. - Речь идёт о создании в РФ единой органической системы сертификации дикоросов".

Как сообщалось, Минсельхоз разработал проект постановления правительства, в соответствии с которым ему предлагается передать полномочия в сфере регулирования деятельности по заготовке, переработке и хранению дикорастущего сырья и лекарственных растений. Это позволит "обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки", заявило ведомство накануне. Речь, в частности, идёт о предоставлении заготовителям и переработчикам льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов по ставке до 5%.

По данным Минсельхоза, запасы дикорастущего сырья в РФ составляют порядка 8,5 млн тонн в год. При этом они используются всего на 6%.

"Введение каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами не планируется", - подчёркивал Минсельхоз.

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