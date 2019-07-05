Жилищные проблемы дольщиков "украинского периода" в Севастополе решат за полтора года

05.07.19 10:33

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

5 июля. Interfax-Russia.ru - Около 200 семей в Севастополе не могут получить приобретенное жилье из-за проблем, возникших у недобросовестных застройщиков еще до вхождения Крыма в состав России, сообщил в пятницу журналистам губернатор города Дмитрий Овсянников.

"По нашим оценкам, такие сложные ситуации могут касаться порядка 200 семей. Думаю, года полтора еще нужно (на решение их проблем - ИФ)", - сказал Овсянников.

Как уточнил губернатор, официально в российском реестре обманутых дольщиков жителей Севастополя нет. Речь идет только о проблемных объектах "украинского периода". В некоторых таких домах, построенных с нарушениями, давно живут люди, хотя разрешения на ввод в эксплуатацию не получены.

"Постепенно вводим такие дома. В 2014 году их было порядка 70, сейчас - 28. Но, конечно, это длительный процесс", - отметил губернатор.

В пятницу глава города встретился с группой обманутых дольщиков, которые ждали квартир с 2007 года. Дом для них достроил местный застройщик: из 115 квартир 100 достались пострадавшим.

"Длительное время никто не соглашался достраивать, не было экономики (...) Строительная компания фактически ничего не получает. Она будет зарабатывать, строя вторую и третью секции", - пояснил Овсянников.

Вторая секция жилого комплекса будет сдана через год, в ней квартиры получат еще 35 обманутых дольщиков.