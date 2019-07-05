Пятерых боевиков задержали на Дальнем Востоке за полтора года

05.07.19 10:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Пятеро боевиков и 57 их пособников задержаны на российском Дальнем Востоке с начала прошлого года, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании на космодроме Восточный.

"В 2018 году и за пять месяцев текущего года в округе выявлено два преступления террористической направленности, задержано пятеро участников бандформирований и 57 пособников террористов", - сказал секретарь СБ РФ.

Он добавил, что за это время был, в частности, предотвращен теракт, который планировал совершить в образовательной организации житель Хабаровска.

По его словам, защищенность объектов от террористических атак должна быть гарантирована. "Это относится, прежде всего, к критически важным и потенциально-опасным объектам, которых в округе более 950, а также к местам массового пребывания людей, социальным объектам, включая школы, больницы, места отдыха, объекты культуры и спорта", - заявил Патрушев.

По его словам, за пять месяцев на Дальнем Востоке уже выявлено 5 тысяч 914 нарушений законодательства в сфере обеспечения антитеррористической безопасности, больше всего - в Приморском и Хабаровском краях и Магаданской области.

"В числе основных нарушений - недостаточная оснащенность объектов инженерно-техническими средствами охраны и оповещения, несоблюдение процедур проведения досмотровых мероприятий, затягивание сроков категорирования и оформления паспортов безопасности. В среднем по округу утвержденные паспорта безопасности имеют 74% всех объектов", - сообщил Патрушев.

Он сказал, что эти нарушения стали следствием слабого контроля со стороны собственников объектов за выполнением требований по безопасности и низкой квалификации сотрудников охранных служб, обеспечивающих антитеррористическую защищенность объектов.