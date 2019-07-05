Транспорт Сахалина переведут на газ

05.07.19 10:58

© РИА Новости. Антон Денисов

5 июля. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область может стать пилотным регионом в России, в котором на газ будут переведены все виды транспорта, кроме воздушного, сообщил врио губернатора Валерий Лимаренко журналистам в пятницу.

"Мы предложили "Газпрому", и он выразил согласие сделать пилотным проектом нашу территорию с тем, чтобы перевести все виды транспорта на газ", - сказал врио после совещания с зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым, который находится с рабочим визитом на Сахалине.

Лимаренко пояснил, что речь идет о переводе на газ автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Сроки перевода транспорта на газ он не уточнил.

Врио напомнил, что в Поронайске планируется построить мини-завод по производству сжиженного природного газа. В дальнейшем, возможно, СПГ будет поставляться в другие регионы Дальнего Востока, где также могут перевести транспорт на газ, не исключил врио.

Ранее сообщалось, что мини-завод СПГ мощностью 100 тыс. тонн в год планируется построить на Сахалине в 2021-2022 году, соглашение по этому объекту областные власти подписали с руководством "Газпрома" на ПМЭФ-2019.

Площадкой для строительства завода СПГ выбран город Поронайск, расположенный на восточном побережье, в центральной части острова. Всего предполагается построить две очереди завода, каждая будет производить по 5 тонн СПГ в час. Первую очередь планируется возвести в 2021-2022 годы. Сроки строительства второй очереди станут ясны по итогам оценки работы первой очереди.