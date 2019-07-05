Кузнецова выступила против запрета мобильников в школах

05.07.19 11:23

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 июля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за обсуждение правил пользования телефоном в школах, а не тотальный запрет.

"Надеюсь, будут найдены конструктивные решения. Я за предложения, не запрет. Если школьное сообщество выразит запрос на регулирование, безусловно, это нужно", - сказала Кузнецова журналистам в четверг.

Она добавила, что "в ряде школ самостоятельно принимаются решения о пользовании гаджетами, объединив позицию родителей, учителей, выслушав позицию детей".

"Это консолидированное решение является руководством для организации по пользованию телефонами в школе. Некоторые учреждения не поднимают этот вопрос вообще. Возможно, то, что этот вопрос подняли, позволит им задуматься, навести порядок в этой сфере", - сказала Кузнецова.

Заслуженный учитель РФ, академик Российской академии наук и директор Центра образования N109 Евгений Ямбург инициативу Матвиенко о запрете мобильников в школах не поддержал.

"Я думаю, ничего путного не выйдет: во-первых, даже чисто технически нет инструментов запрещать это, это личная собственность, и попытки ее забрать могут породить конфликты. Вместо того, чтобы бороться с инструментами, нужно использовать их в полезных целях", - сказал Ямбург "Интерфаксу" в четверг.

Он напомнил, что "в интернете есть много полезных вещей": так, на уроках физкультуры школьников учат мерить пульс с помощью гаджетов, на уроке географии с помощью мобильных приложений можно определить высоту над уровнем моря, координаты места и т.п.

Кроме того, отметил педагог, подростки обойдут любые запреты, и эта война обречена на провал.

"Любой запретный плод сладок. Мы проиграли войну с джинсами, когда в советское время запрещали носить джинсы. Мы проиграли войну с длинными волосами под "битлов", когда директора отправляли стричься. Ребята, это все фейковые истории! Понимаю, что жалуются. Но надо работать с детьми, время меняется. Мобильный - это инструмент. Вместо того, чтобы бороться с инструментами, нужно использовать их в полезных целях", - сказал собеседник агентства.

Против тотального запрета смартфонов в школах выступил и экс-глава Роспотребнадзора, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. При этом он отметил, что во многих учебных заведениях уже сейчас вводятся запреты на их использование на уроках.

"Просто запретить телефоны, смартфоны в школе вряд ли получится. Это часть образовательных технологий. Легкого, однозначного и всё решающего варианта здесь нет. Но дальнейшая регламентация этой работы абсолютно необходима. Нужно о детях подумать, но просто запретить не получится", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в четверг.

Он рассказал, что "многие школы используют запрет на телефоны во время уроков, то есть я прихожу в школу - я сдаю телефон". "Сегодня отбирать телефоны у детей на время проведения урока - это стало нормой, они сдают телефон как верхнюю одежду, а потом получают, когда уходят из школы. И такой вариант сегодня достаточно нормален", - добавил Онищенко.

По его словам, наличие телефона у ребенка на уроке приводит к тому, что он сидит тихо, не хулиганит, но "при этом он на уроке отсутствует, он сидит и работает в смартфоне".

Онищенко подчеркнул, что не видит здесь оснований для внесения изменений в законодательство, и что этот вопрос можно решить на уровне санитарных правил.

"Сегодня это нормируется с точки зрения гигиены, это нормируется санитарными правилами, которые действуют, и были утверждены примерно 15 лет назад. Но в то время телефоны были действительно телефонами, сегодня это уже и библиотека, и развлечение, и персональный компьютер", - сказал парламентарий.

По его словам, в настоящее время действует "ограничитель, который нормирует время, которое ребенок может проводить у телефона".

При этом полностью запретить использование телефона детям невозможно, поскольку они используются и в образовательных целях, в том числе, например для того, чтобы задавать дистанционно домашнее задание, отметил Онищенко.

"Сегодня, например, у нас есть цифровой образовательный проект, и там обучение. Мы им достаточно широко пользуемся, когда на период сезона гриппа закрываем школы для того, чтобы разобщить детей. Но при этом учителя дают задания по телефонам, по скайпам (через интернет), чтобы дети не отставали", - сказал он.

По словам Онищенко, наличие телефона стало неотъемлемой частью нашей жизни, при помощи этого гаджета родители могут в режиме онлайн отслеживать местонахождения ребенка или общаться с ним онлайн.

"Чтобы родители могли с ним общаться и следить онлайн, где он сейчас находится: "мама я пришел домой", или "я нахожусь в школе", или "я по дороге домой",- сказал парламентарий.

"Мы должны ввести определенные ограничения технические, чтобы давать возможность только получать самую короткую, но важную информацию, что "я пришел домой", - добавил он.

Ранее в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору подумать о запрете мобильных телефонов в школах, Роспотребнадзор обещает в течение месяца создать рабочую группу по порядку использования мобильных в школах.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение месяца создаст рабочую группу о порядке пользования телефонами в школах.