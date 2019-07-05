"Автодор" до конца 2019 года проработает проект "Дорога "Черноморье"

05.07.19 11:36

© РИА Новости. Виталий Тимкив

5 июля. Interfax-Russia.ru - Госкомпания "Автодор" в рамках поручения президента РФ прорабатывает маршруты проекта "Дорога "Черноморье", в конце 2019 г. рассчитывает доложить в правительство РФ о решениях, в январе 2020 г. - сообщить о сроках реализации проекта, заявил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко в ходе форума "Инновации в дорожном строительстве" в Сочи в четверг.

"Проект "Дорога "Черноморье" - это не далёкая перспектива. Мы сейчас занимаемся проработкой транспортных маршрутов. То есть, мы смотрим весь Краснодарский край и Адыгею - для того, чтобы увязать новые направления движения, в том числе с участием РЖД, авиаторов и морскими перевозками. Мы рассматриваем в комплексе с Ростуризмом, с социально-экономическим развитием Краснодарского края, Сочи", - сказал Петушенко, отметив, что речь идет о комплексном анализе.

"Стоит задача, чтобы Черноморское побережье Краснодарского края освободить от транзитного ж/д транспорта и пассажирского. Главная задача, чтобы Чёрное море было для отдыха. В конце 2019 г. мы докладываем в правительство РФ о решениях. В январе 2020 г. я вам скажу по срокам реализации", - добавил он.

Как пояснил "Интерфаксу" представитель "Автодора", речь, в частности, идет о строительстве автодороги "Джубга - Сочи" и развитии всей транспортной сети юга России. Составляется модель так называемого "южного кластера", которая включает все виды транспорта, однако проект рассчитан на реализацию за горизонтом 2024 г. При этом ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявлял, что строительство автодороги "Джубга - Сочи" не является проектом "текущего цикла" наряду с мостом на остров Сахалин.