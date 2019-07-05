Концептуальное кафе появится в музее Пушкина на Пречистенке

05.07.19 11:44

© РИА Новости. Владимир Вяткин

5 июля. Interfax-Russia.ru - Концептуальное кафе откроется в музее А.С.Пушкина на улице Пречистенка в Москве, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

"Четыре инвестора претендовали на аренду помещения под кафе в музее А.С. Пушкина на улице Пречистенке. Победителем городских торгов стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Алфёров", - говорится в материалах.

В них отмечается, что по итогам аукциона, ставка аренды нежилого объекта площадью 55 квадратных метров составила 730 тысяч рублей в год, превысив стартовое значение на 74 процента.

"Новое кафе на Пречистенке будет радовать посетителей разными блюдами - от авторских супов до бельгийских вафель и русских блинов. Объединять меню будет общая концепция в стиле пушкинских времен, а точнее будет содержать прямые отсылки к творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина", - рассказал победивший предприниматель.

Объект расположен на нижнем уровне музея А.С.Пушкина по адресу: улица Пречистенка, дом 12/2, строение 6, в шаговой доступности от станции метро "Кропоткинская". Договор аренды заключается сроком на 5 лет. Музей А.С. Пушкина располагается в дореволюционном здании, построенном до 1917 года. Главный вход, через который можно пройти в помещение, украшен аркой и декоративными колоннами.