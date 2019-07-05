Более 20 разыскиваемых другими странами преступников задержано за полгода в Москве

05.07.19 11:46

© РИА Новости. Алексей Филиппов

5 июля. Interfax-Russia.ru- С начала года в Москве задержаны 22 человека, находившихся в международном розыске, говорится в материалах столичной полиции, распространенных перед коллегией главка.

По данным полиции, "за шесть месяцев этого года по запросам правоохранительных органов иностранных государств в столице установлено местонахождение 41 разыскиваемого гражданина, 22 из них задержаны".

В материалах отмечается, что по запросу столичного ГУ МВД за рубежом были задержаны 24 человека.

Кроме того, столичные полицейские задержали почти тысячу участников и лидеров организованных преступных группировок, раскрыли свыше 3 тыс. совершенных ими преступлений.

"За шесть месяцев текущего года раскрыто более 3,5 тысяч преступлений, совершенных ОПГ, в том числе этнических - 326. 927 лидеров и активных участников ОПГ установлены и задержаны", - говорится в материалах.

По данным ГУ МВД, совместно с другими ведомствами сотрудники полиции пресекли 24 преступления террористической направленности, что на пять больше, чем в прошлом году.

Также, согласно материалам, сумма возмущённого ущерба от экономических преступлений за первое полугодие составила более 14,5 млрд рублей.

"За шесть месяцев было выявлено более 8,4 тысяч [преступлений]. Из них в крупном и особо крупном размере - более трех тысяч. К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено 461 лицо. Сумма возмещенного ущерба превысила 1,5 млрд рублей", - говорится в документах.

Также там отмечено, что за шесть месяцев этого года полицейским удалось снизить уровень преступности, в том числе грабежей, почти на 5%, а также разбоев и краж.